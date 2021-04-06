Мошенники развиваются с технологиями

Полиция Екатеринбурга зафиксировала рост мошенничества в сфере IT. По сравнению с 2020 годом в первом квартале текущего года число зарегистрированных преступлений выросло на треть, при этом раскрываемость хищений средств с банковских карт составляет 25%, а интернет-мошенничества — 6%. Причиной роста преступлений стала пандемия COVID-19 и переход сотрудников многих предприятий на дистанционный формат работы. Эксперты в банковской сфере отмечают, что традиционные средства безопасности уже малоэффективны.



Количество фактов мошенничества, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в Екатеринбурге выросло на 30% в сравнении с 2020 годом. Как сообщил на пресс-конференции врио начальника отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Александр Мухин, с начала года в столице Урала было зарегистрировано 606 фактов мошенничества, 475 из которых — в сфере IT. В 2020 году рост показателей по кибермошенничеству, подчеркнул господин Мухин, выросли в два раза. При этом раскрываемость краж с банковских карт составляет порядка 25%, а случаев интернет-мошенничества — 6%.

Рост преступлений в сфере IT регистрируется по всей Свердловской области. По данным регионального главка, в 2020 году было зафиксировано 13,3 тыс. преступлений, что на 56,4% больше, чем годом ранее. Уровень мошенничества вырос на 76,3% и составил почти 6,4 тыс. случаев, зарегистрированных в прошлом году. Количество краж выросло на 46,4%, до 2,5 тыс. При этом в 2020 году было раскрыто более 3,2 тыс. преступлений в сфере IT (рост на 33,7%). Правоохранительные органы среди причин роста фактов мошенничества называют пандемию коронавируса, переход на дистанционный режим работы, увеличение спроса на интернет-торговлю и активное использование онлайн-сервисов.

По словам начальника отделения уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Александра Черникова, в прошлые годы в городе мошенники попадали в дома под предлогом установки или проверки счетчиков, а также замены электрического оборудования. «В этом году мошенники используют легенду о проведении денежной реформы. Преступники сообщают пенсионерам о том, что якобы выходят новые деньги. Под предлогом переписи номеров купюр проникают в дома пожилых людей и либо обменивают деньги на поддельные, либо крадут»,— рассказал он.

По данным Банка России (ЦБ), по итогам третьего квартала 2020 года, в России было совершено почти 200 тыс. операций без разрешения клиентов на сумму порядка 2,5 млрд руб. При этом возврат средств от мошенничества в сфере IT составляет всего 13%. Эксперт по безопасности Уральского ГУ Александр Сальников отметил, что за прошлый год ЦБ инициировал блокировку более 26 тыс. телефонных номеров (в два раза больше, чем в 2019 году) и почти 8 тыс. интернет-ресурсов, 6 тыс. из которых — поддельные сайты кредитных организаций, авиакасс и денежных обменников.

В ЦБ отмечают, что 88% мошеннических атак в стране происходят с помощью социальной инженерии, а не компьютеров или вредоносного программного обеспечения. При этом 84% атак совершаются с помощью телефонных звонков. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками служб безопасности банков или сотрудниками правоохранительных органов, а для убедительности используют звуки колл-центра, чтобы «создать ауру большой серьезной организации». Господин Сальников уточнил, что люди старшего возраста составляют только третью часть от общего числа пострадавших. Атаки в основном происходят на экономически активное население. При этом 65% из них — женщины.

«Социальная инженерия опасна тем, что любые средства безопасности, которые в дистанционных банковских системах используются — пароли, SMS-коды, — становятся неэффективными, потому что социальная инженерия стимулирует пострадавшего своими руками и своим голосом разглашать персональные данные, достаточные для совершения платежа»,— рассказал господин Сальников. По его словам, правоохранительным органам трудно расследовать преступления в сфере IT, поскольку мошенники используют подменные номера и номера телефонов, оформленных на других лиц, а средства получают дроп-карты (карты подставных лиц). В то же время развитию интернет-мошенничества помогают частые утечки персональных данных, которые в основном происходят не в кредитных организациях, а в интернет-магазинах и торговых сетях.

Для решения проблемы ЦБ рекомендует повышать свою экономическую грамотность, проверять антивирусные программы на компьютере и телефоне, не сообщать данные банковской карты посторонним и при необходимости советоваться с родственниками или звонить в кредитную организацию. «Большим заделом в борьбе стала единая система биометрических данных, которая была запущена три года назад. Если пароли, коды из SMS можно сообщить, то биометрические данные передать нельзя»,— отметил Александр Сальников. С 2021 года ЦБ планирует запустить систему в полном объеме. Сдать биометрические данные можно будет в МФЦ и банках, в Свердловской области функционируют 500 точек.

Анастасия Реутова