«Полицейским нужна памятка о взаимодействии со СМИ» В резиденции уральского полпреда обсудили права и обязанности журналистов на митингах

В пятницу в Екатеринбурге прошло совещание по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов под председательством уральского полпреда Владимира Якушева и главы Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Чаще всего на нем поднимались вопросы о работе СМИ на несанкционированных акциях.

На совещание в резиденцию уральского полпреда в Екатеринбурге были приглашены представители ведущих уральских СМИ, профильные заместители губернаторов, прокуроры, представители СКР и Роскомнадзора. С остальными регионами УрФО была организована видеосвязь. Как пояснил председатель СПЧ Валерий Фадеев, цель совещания — выработать предложения для доклада президенту.

Владимир Якушев сразу определил ряд проблем, которые планируется обсудить. Среди них: нападения на журналистов, отказ чиновников отвечать на запросы. Но особо полпред отметил тему освещения журналистами несанкционированных массовых акций. «При освещении массовых акций надо строго выполнять закон. Между правоохранительными органами и прессой должно быть уважительное отношение»,— подчеркнул он.

Господин Фадеев его поддержал. «Очень важной базой взаимоотношений СМИ и силовиков должно быть взаимоуважение. Не всегда оно наблюдается»,— отметил он.

В тоже время Валерий Фадеев обратил внимание на продажу удостоверений журналиста в интернете и даже продемонстрировал пресс-карту информационного агентства «Главные события», приобретенную им за 3 тыс. руб.

«Это настоящее СМИ, не фальшивка. На мой взгляд, это предмет рассмотрения для правоохранительных органов»,— пояснил он. Глава СПЧ также предложил обязать блогеров регистрироваться, как СМИ, чтобы у них «появились не только права, но и обязанности».

Валерий Фадеев поддержал идею создания памятки для силовиков по взаимодействию с журналистами.

«Полицейским, росгвардейцам нужна памятка о взаимодействии со СМИ. Часто они не знают, как взаимодействовать со СМИ, какие правами обладают журналисты. Прошу занести это в протокол совещания»,— отметил он.

В ходе выступлений из регионов УрФО выяснилось, что проблема с освещением несанкционированных акций совершенно не беспокоит журналистов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Нам трудно представить, чтобы жители городов-тружеников Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко, люди, которые привыкли работать и зарабатывать, вдруг стали выходить на митинги протеста с требованием разрушить все до основания»,— рассказал председатель союза журналистов ЯНАО Алексей Снегирев.

Глава общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин во время своего выступления предложил обязать СМИ при размещении информации о публичном мероприятии указывать, что оно не было согласовано и граждане, участвующее в нем, могут быть подвергнуты наказанию.

«А в целях безопасности представителей СМИ редакция должна уведомлять уполномоченный орган о направлении корреспондентов для освещения несанкционированного публичного мероприятия — проводить своеобразную аккредитацию»,— добавил он.

По его мнению, правоохранительные органы могут предусмотреть безопасные зоны для работы журналистов.

Впрочем, уральский полпред Владимир Якушев его идею раскритиковал. «Я хочу напомнить, что речь идет о несогласованных мероприятиях. Когда они возникнут? В каких местах? Не всегда получается узнать — куда они пойдут и где будут проводить митинг. Конечно, хотелось бы журналистов аккредитовать и собрать в одном безопасном месте, но можно ошибиться и они выйдут условно на два часа позже или два часа раньше и все улетает в тартарары»,— заявил он. По его словам, другое дело, когда мероприятия согласованы, и можно определить формат работы прессы.

В конце совещания шеф-редактор агентства Ura.ru Иван Некрасов отметил, что «журналистов на митингах должно быть много» и предложил, чтобы правоохранительные органы обучали журналистов безопасной работе на митингах и выдавали соответствующий сертификат.

«Учеба между полицией и журналистами создает диалог. И снижает образ полиции врага в погонах»,— пояснил он. Владимир Якушев предложение об обучении журналистов поддержал.

Завершил совещание заместитель генпрокурора по УрФО Сергей Зайцев, который вновь напомнил об уважении. «Надо уважать друг друга на основе закона. Закон все расписал — все права и обязанности»,— подчеркнул он и тоже поддержал идею обучающих семинаров.

Николай Яблонский