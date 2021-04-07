В администрации Краснуфимска прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации Красноуфимска (Свердловская область). В мероприятиях принимали участие сотрудники СКР, УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по региону. По данным источника “Ъ-Урал” в правоохранительных органах, причиной стало возбуждение пяти уголовных дел по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Речь идет о контрах на строительство временных дорог, заключенных между директором ООО «Служба единого заказчика» и ООО «Рост». Сумма контрактов варьируются от 4,3 млн руб. до 7,5 млн руб. По истечению сроков часть работ на общую сумму более 5,7 млн руб. так и не была выполнена. В результате чего бюджету Красноуфимска был нанесен материальный ущерб.

Анастасия Реутова