Чистая прибыль аэропорта Кольцово снизилась в 3,4 раза — почти до 1 млрд рублей

Чистая прибыль екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в 2020 году сократилась в 3,4 раза, до 977 млн руб., следует из ежеквартального отчета аэропорта по РСБУ, на который ссылается «Интерфакс-Урал». Выручка составила 4,3 млрд руб. (в основном получена от оказания услуг), что в 1,6 раза ниже показателя 2019 года.

Себестоимость продаж сократила на 17%, до 2 млрд руб. В результате валовая прибыль Кольцово снизилась в 1,9 раза, до 2,3 млрд руб. Кредиторская задолженность аэропорта выросла с 652,43 млн руб. на 31 декабря 2019 года до 1,331 млрд руб. на 31 декабря 2020 года, дебиторская — с 1,6 млрд рублей до 3,2 млрд руб.

По итогам четвертого квартала 2020 года аэропорт обслужил 880 тыс. пассажиров, что на 38,8% меньше аналогичного периода 2019 года. Всего из аэропорта Екатеринбурга в четвертом квартале выполняли рейсы 30 авиакомпаний по 60 направлениям. Снижение пассажиропотока на международных и внутренних направлениях аэропорт объясняет ограничениями, введенными в связи с распространения коронавируса. Восстановление пассажиропотока, по мнению руководства аэропорта, до уровня 2019 года произойдет не ранее 2022 года.

Напомним, по итогам 2020 года, Кольцово обслужил 3,55 млн человек, что на 44% ниже показателей 2019 года. Из них внутренними направлениями воспользовались 3,21 млн пассажиров (91% пассажиропотока), внешними — 332,8 тыс. человек.