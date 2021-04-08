Над Уралом нависла несуществующая реновация

Власти Свердловской области заявили, что в регионе не будет программы реновации, а будет лишь комплексное развитие территорий (КРТ) со сносом малоэтажных домов. На реновацию, предполагающую снос за счет бюджета, в регионе нет средств. Сейчас областные власти готовятся принять постановления об установки критериев к КРТ и о порядке определения начальной цены торгов. Застройщики поясняют, что КРТ, в отличии от программы развития территорий (РЗТ), позволит избавиться от «потребительского экстремизма».

Не как в Москве

В Свердловской области не будет проходить реновация, а будет реализовываться программа КРТ. Об этом на круглом столе заявил министр строительства Свердловской области Михаил Волков. По его словам, сейчас подменяются понятия и программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая стартовала в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого и аварийного жилья.

«Реновация в Москве направлена на снос многоэтажного и многоквартирного жилья и за счет бюджета, а КРТ говорит о малоэтажном жилье. Отселение ветхого и аварийного жилья — не тема реновации, а в программе КРТ в первую очередь говорится, что это должно быть аварийное, ветхое и неблагоустроенное жилье»,— пояснил директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин на круглом столе по теме КРТ.

Впрочем, пятиэтажные дома все-таки также могут пойти под снос в рамках программы КРТ, если они будут попадать под определенные критерии, которые пока находятся в разработке.

В Свердловской области на этой неделе должны подписать три документа, касающиеся КРТ. Один из них об установлении перечня предельных параметров разрешенного строительства: высота, этажность, предельная плотность застройки на территории КРТ. Кроме того, по словам господина Волкова, на согласовании находятся еще три постановления регионального правительства — об установлении критериев к КРТ, о порядке определения начальной цены торгов при осуществлении КРТ и о порядке реализации решений о комплексном развитии территорий.

«Основная задача, чтобы исчезли те депрессивные территории, которые долгое время не развивались, так как не было возможности их развивать. В Екатеринбурге до сих пор сохранились большие массивы домов, построенных в довоенный период, во время ВОВ либо в первые послевоенные годы — в основном здания барачного типа до трех этажей и имеющие слабые конструктивные решения, которые с годами приходят в негодность»,— отметил министр.

Он добавил, что разрастание города вширь требует «несоизмеримых затрат» на инфраструктуру, в то время как в центре города есть деградирующие территории, обеспеченные всей инфраструктурой, поэтому логичнее развивать именно их. К тому же, как рассказал член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике регионального заксобрания Вячеслав Брозовский, сегодня Свердловская область не можем позволить себе реновацию.

КРТ – это вам не РЗТ

По словам министра, механизм КРТ — усовершенствованный механизм развития территорий (РЗТ). Одно из их главных отличий — в КРТ собственники жилья могут проголосовать за включение дома в программу (необходимо 2\3 голосов) или исключить свой дом из программы (за это должны проголосовать больше 1/3). В законе о РЗТ такого предусмотрено не было. Кроме того, в законе о КРТ прописано, что жилье будут выкупать по рыночной стоимости.

«Я в РЗТ уже бывал, как застройщик. Могу сказать, что мы очень часто сталкивались с потребительским экстремизмом. Например, за барачную квартиру с нас просили две трехкомнатных квартиры, то есть права, которые были у застройщика, были минимизированы. Города надо развивать, но у РЗТ не хватает силы на это»,— рассказал Вячеслав Брозовский.

Он также отметил, что снос и расселение барака застройщику в Екатеринбурге обходится примерно в 100 млн руб.

Что станет с частным сектором и ипотечниками

Под комплексное развитие территорий может попасть и частный сектор. Как объяснил Михаил Волков, стоимость частного дома будет определяться стоимостью имущества на земельном участке, общих площадей на участке и самого земельного участка. Собственник может провести оценку и принять решение, где и в каком виде он будет получать жилье: в частном секторе или в многоквартирном доме. Наниматели такого жилья будут получать жилье метр в метр на территории всего муниципалитета. Господин Волков напомнил, что стоимость переезда горожанам компенсируется.

Что касается жилья, которое попадает под КРТ и было куплено в ипотеку, то здесь может быть несколько вариантов развития. По словам Николая Воронина, если человек не выплатил ипотеку, но его дом попадает под КРТ, то ему выплачивают деньги по рыночной стоимости квартиры и он либо выплачивает ипотеку, либо покупает на эти деньги новое жилье. «Все решается договором гражданина с застройщиком. Может быть такое, что застройщик полностью возвращает банку полную стоимость, а в пределах уже оплаченной стоимости гражданина, ему выделяется либо деньги, либо квартира той стоимостью, что он уже оплатил»,— пояснил господин Воронин.

Мария Игнатова