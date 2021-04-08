Амнистию заводят за гаражи На нее в Екатеринбурге могут претендовать более четырех тысяч владельцев

В Екатеринбурге выявлено больше четырех тысяч владельцев гаражных боксов, попадающих под «гаражную амнистию», закон о которой Владимир Путин подписал на этой неделе. Согласно закону, владельцы гаражей с неоформленными документами на землю и сам бокс смогут оформить их в упрощенном порядке. По мнению автоэксперта, в Екатеринбурге нет острой проблемы с гаражами и закон был необходим городу в начале «нулевых». Представители рынка заявляют, что в связи с «гаражной амнистией» вырос спрос на покупку гаражей в столице Урала.



С 2018 по 2020 годы в Екатеринбурге выявили 4407 владельцев гаражных боксов, использующих земельные участки без оформленных документов и бесплатно. Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе администрации Екатеринбурга, эти объекты могут попадать под «гаражную амнистию».

5 апреля Владимир Путин подписал закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Закон действует в отношении объектов, построенных до 30 декабря 2004 года. Тогда в России начал действовать новый Градостроительный кодекс. Под амнистию не попадают объекты, в которых ведется предпринимательская деятельность — ремонт или мойка машин. Не получится амнистировать гаражи в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также под землей. Также законопроект не затрагивает «гаражи-ракушки» и объекты, признанные самовольными постройками. Закон вступит в силу 1 сентября и рассчитан на пять лет.

Как объяснила ведущий юрист компании «Интеллект» Дарья Скудная, чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления либо МФЦ с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом. «Стоит отметить, что когда у гражданина нет тех или иных документов, закон предусматривает чем можно заменить некоторые из них. Это облегчает оформление земельных участков, поскольку распространены случаи отсутствия у граждан на руках всех документов на землю, тем более если гаражи были возведены или предоставлены еще в 80–90-е годы»,— рассказала Дарья Скудная.

По мнению президента Федерации автовладельцев России Максима Едрышова, для екатеринбургских автовладельцев этот закон уже не актуален.

«Все гаражи, которые хотели снести, снесли еще 10 лет назад, это была острая проблема “нулевых”. Хорошо, что сейчас можно что-то с этим сделать, но это уже не массовая проблема. При этом собственникам гаражей, которые попадают под “гаражную амнистию”, стоит знать, что когда они легализуют свои гаражи, то будут платить за них налоги»,— рассказал “Ъ-Урал” господин Едрышов.

По данным сервиса «Авито. Недвижимость», в 2020 году в Екатеринбурге спрос на гаражи вырос на 10%. Аналитики сервиса считают, что одной из значимых причин оживления рынка купли-продажи стала именно «гаражная амнистия». «В ожидании “гаражной амнистии” пользователи пребывали достаточно длительное время. Ожидается, что принятые меры затронут порядка 3,5 млн объектов в России, если их собственники успеют оформить необходимые документы до 1 января 2026 года. Однако есть вероятность, что действие закона будет продлено и далее по аналогии с “дачной амнистией”, которую пролонгировали несколько раз»,— рассказали в пресс-службе сервиса.

По данным «Авито», средняя стоимость гаража в Екатеринбурге составляет 400 тыс. руб., по итогу 2020 года цена на них выросла на 3%.

Мария Игнатова