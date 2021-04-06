Миллионы держатся за крышу

Цены на элитную недвижимость в Екатеринбурге за год пандемии COVID-19 выросли и на рынке новостроек, и на вторичном рынке. Эксперты отмечают, что спрос остался на уровне 2019 года, а срок экспозиции объектов уменьшился с одного года до полугода. Представители рынка недвижимости фиксируют возросший интерес на загородную недвижимость и отмечают, что спрос на коттеджи продолжит расти, и это может повлиять на жилье премиального класса в центральной части города.



Как рассказал “Ъ-Урал” руководитель аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин, цены на жилье в сегменте бизнес-класса на первичном рынке в марте за год выросли на 21%, в то же время в премиальном классе упали на 5%.

По его словам, в премиальном классе на первичном рынке остаются нереализованными около 30%. Средняя цена на первичном рынке в бизнес-классе составляет 124 тыс. руб. за 1 кв. м, а в премиальном классе — 203 тыс. руб.

На вторичном рынке элитного жилья ситуация складывается по-другому. Цены на жилье в бизнес-классе выросли на 3,9%, а в премиальном на 12%. По словам господина Меньшенина, как и в целом по рынку, на новостройки стоимость жилья выросла значительнее, чем на вторичное жилье, но рынок элитного жилья менее подвержен изменениям. «Объем строительства за последние годы значительно вырос в центре города. Жилья в высоком классе сейчас стало предлагаться на первичном рынке больше, чем, например, пять лет назад»,— отметил он.

По данным гендиректора агентства недвижимости «Диал» Александра Дмитриева, цены на первичном рынке в данном сегменте выросли на 8%, а на вторичном рынке заметных изменений не произошло.

«Подобно тому, как зажиточный человек хочет купить автомобиль из салона, так и состоятельный человек стремится купить квартиру у застройщика. Эта группа людей не очень активно смотрит на вторичку,— рассказал господин Дмитриев.— Более остро обозначился тренд, что площадь у “элитки” должна быть меньше. Если раньше это были 180–220 кв. м, то сейчас стараются уменьшать площадь на 30–35%. Есть запрос, чтобы квартира была более эргономичная».

Сейчас в Екатеринбурге на стадии строительства находится около восьми объектов в сегменте элитного жилья: клубный дом 19/05 (группа компаний TEN), «Александровский сад» («Форум-групп»), «Екатерининский парк» (TEN), «Ленина, 8» (Prinzip), «Макаровский квартал» (УГМК-застройщик), «Первомайская, 60» (Prinzip), «Форум-Сити» («Форум-групп»). Около 10% строящихся объектов приходится на центральную часть города — примерно 250 тыс. кв. м жилья.

По данным сайта N1.ru, сейчас в открытой продаже в Екатеринбурге находятся 178 объектов на вторичном рынке стоимостью от 15 млн руб. и 87 объектов на первичном рынке. На «Авито» размещено 177 квартир в категории от 15 млн руб. От 30 млн руб. на N1.ru опубликовано 29 объектов на вторичном рынке и 10 на первичном.

Генеральный директор ГК «Центр недвижимости “Северная казна”» и вице-президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок добавила, что срок экспозиции на квартиры в этом сегменте уменьшился до 3–6 месяцев, а раньше составлял 1–1,5 года.

Господин Дмитриев отметил, что в Екатеринбурге сохраняется интерес к загородной недвижимости, и он может начать конкурировать со спросом на элитное жилье в центральной части города, так как объекты сопоставимы по цене. Госпожа Деменок подтверждает возросший спрос на комфортную загородную недвижимость: «Потребность высокая, и объекты реализуются быстро. Думаю, что рынок загородного жилья будет развиваться более активно».

Мария Игнатова