Время платить по «Гринвичу»

Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «Инвестторгстрой» (владелец ТРЦ «Гринвич») в иске к налоговой, которая доначислила компании налог на имущество и пеню на 54 млн руб. По мнению ведомства, компания заплатила налог на имущество ТРЦ, незаконно применив к нему льготу за использование энергоэффективных технологий. Как указал суд, такая льгота применима только к жилым домам. Эксперты полагают, что спор подтверждает необходимость внесения поправок в законодательство, которые бы поощряли энергосберегающие технологии в коммерческой недвижимости.



Как следует из материалов арбитражного суда, межрайонная ИФНС России №25 по Свердловской области в начале 2020 года провела выездную проверку в ООО «Инвестторгстрой», по итогам которой приняла решение о доначислении налога на имущество организаций в размере 42,8 млн руб. и пеней в размере 11,4 млн руб. Речь шла о налоге на имущество за 2016 год по торговому центру «Гринвич» в Екатеринбурге. Не согласившись с этим, компания подала жалобу в вышестоящий налоговый орган — управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Оно оставило решение о доначислении в силе. После чего ООО «Инвестторгстрой» обратилось в арбитражный суд.

Как указано в материалах дела, фискальный орган решил, что компания незаконно воспользовалась предусмотренной п.21 ст.381 Налогового кодекса РФ льготой, что привело к неуплате суммы налога. «Льгота имеет целевое назначение — стимулирование использования современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической эффективности жилой недвижимости, и не предназначена для объектов коммерческой недвижимости»,— говорится в определении суда.

Со своей стороны «Инвестторгстрой» заявлял, что ранее налоговая льгота была подтверждена камеральной проверкой, в связи с этим доначислять налог на имущество в рамках выездной налоговой проверки и отказывать в льготе неправомерно. Однако этот довод суд отклонил, указав, что выездная проверка может проводиться по тому же налогу и за тот же период, за который налогоплательщиком сдана налоговая декларация, и в отношении которой проведена камеральная проверка, независимо от ее результатов.

«Остается только сожалеть, что это так было трактовано. Мы рассчитывали, что применение современных технологий приветствуется во всех сферах,—прокомментировал “Ъ-Урал” иск официальный представитель ТРЦ «Гринвич» Илья Клюжин.— Хотелось бы, чтобы льгота действовала; почему в одной сфере девелопмента поощрение действует, а в другой нет? Нам это не кажется логичным».

ТРЦ «Гринвич» располагается на пересечении улиц Радищева, 8 Марта и Куйбышева. Первая очередь ТРЦ была построена в октябре 2004 года, когда открылась торговая галерея площадью около 20,5 тыс. кв.м. Вторая очередь площадью около 24,6 тыс. кв.м была введена в эксплуатацию в июне 2006 года. В декабре 2009 года ТРЦ открыл третью очередь общей площадью более 101,4 тыс. кв.м, а в конце 2014 года — четвертую (около 62,3 тыс. кв.м). После чего руководство торгового центра приняло решение частично демонтировать первую очередь из-за несоответствия потребностям посетителей и на ее месте в декабре 2016 года открыть пятую очередь. В течение последующих двух лет — до 2017 года — «Гринвич» проводил реконструкцию второй очереди для объединения всех очередей в единое пространство.

По словам партнера юридической компании «Генезис» Василия Сосновского, паспорта энергоэффективности в отношении коммерческой недвижимости не дают оснований для использования налоговой льготы. «Такая позиция в 2018 году была озвучена Верховным судом по спору между ООО “КИТ Екатеринбург” (ТРЦ «Глобус», которому налоговая доначислила 14,8 млн руб. из-за использования аналогичной льготы.— “Ъ-Урал” )»,— отметил юрист. Тем не менее, по словам господина Сосновского, данный спор подтверждает необходимость внесения в законодательство поправок, связанных с установлением правил определения класса энергетической эффективности для коммерческих объектов. Инвесторов в создание энергоэффективных коммерческих объектов необходимо поддерживать налоговыми льготами, считает юрист.

Аналогичного мнения придерживается президент Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников. По его словам, вся мировая практика направлена на приоритетное внедрение энергоэффективных технологий именно в коммерческой недвижимости, в первую очередь складской и торговой, которым выдано подавляющее количество BREEAM- и LEED-сертификатов.

«В жилье, в силу специфики эксплуатации, зачастую достижение этих показателей на мировом уровне попросту неосуществимо. Мы уверены, что данная коллизия возникла в результате недостатка юридической техники при составлении нормативного документа, и рассчитываем на то, чтобы этот прецедент стал поводом максимально быстро эту коллизию устранить и внести изменения, позволяющие исключить возможность двойного толкования с тем, чтобы коммерческие объекты обязательно получали эту льготу»,— считает господин Трапезников.

Татьяна Дрогаева, Мария Игнатова