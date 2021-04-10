В Турции после ДТП госпитализированы три российских туриста

В результате ДТП, происшедшего в Турции сегодня утром, были госпитализированы три российских туриста, сообщает посольство РФ в Турции. До этого стало известно о погибшей туристке из России.

По уточненной информации, пятеро российских туристов обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести.

«Остальные ростуристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия»,— говорится в сообщении посольства в Facebook. Всего в автобусе находилось 32 туриста из РФ, отдыхающих в Анталье.

Автобус направлялся в Каппадокию. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.