В Татарстане еще 36 жителей заразились коронавирусом

В Татарстане за сутки, к 10 апреля, коронавирус выявили еще у 36 жителей. 21 человека из них медикам пришлось госпитализировать, остальные оставлены на амбулаторном лечении

В том числе в Казани зарегистрированы 14 случаев COVID-19, в Набережных Челнах – 10, в Лениногорском районе – 3, еще в шести районах республики – по 1-2 случая.

Всего на 10 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 768 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 915 человек, в том числе 74 — за минувшие сутки. Умерли 433 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"