В Югре 68 новых случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе.

Инфекция была выявлена у жителей 17 муниципалитетов. Больше всего заболевших зафиксировано в Ханты-Мансийске (17) и Сургуте (11). На момент выявления у 55 пациентов были симптомы ОРВИ, у 12 диагностировали пневмонию, еще один переносил болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, всего в ХМАО с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 54 861 человека, 53 413 пациентов выздоровели, 786 больных скончались.