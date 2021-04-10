В Воронеже из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 177 человек

Поздним вечером 9 апреля произошло возгорание кровли в пятиэтажном четырех-подъездном доме №27 на улице Еремеева в Коминтерновском районе Воронежа. По данным ГУ МЧС по региону, спасатели были на месте около 21.40 и начали тушение огня, который распространялся по деревянным перекрытиям здания. За короткое время была произведена эвакуация 177 жильцов (в том числе, троих маломобильных пожилых граждан), дом отключили от электро- и газоснабжения. Всего на месте пожара работали 12 единиц техники и 40 человек. По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет, площадь пожара достигала 500 кв.м. Огонь полностью ликвидировали около 23.40.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Воронежа, после ликвидации пожара 17-ти гражданам потребовалось размещение в гостинице (все расходы на себя взяла местная управляющая компания «Мастер»), остальные разъехались по родственникам и знакомым. С 8 часов утра 10 апреля на месте ЧП должен работать глава района Виталий Поздняков, а также представители коммунальных служб. Они вместе с собственниками начнут поквартирный обход, проверку сетей, чтобы определить объем работ, необходимых для подключения дома к коммуникациям.

Андрей Цветков