Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в США

Россиянка Вероника Кудерметова победила американку Слоан Стивенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча в Чарлстоне (США) завершился со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале россиянка встретится с испанкой Паулой Хиберт, которая ранее победила первую ракетку мира австралийку Эшли Барти. Кудерметова находится на 38 месте рейтинга WTA, ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

Турнир в Чарлстоне проходит на грунте и относится к категории WTA 500. Призовой фонд составляет $565 тыс. Финал состоится 11 апреля.