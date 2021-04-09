Все российские школы подключат к интернету до конца года

Интернет появится во всех школах страны до конца 2021 года, его необходимо подключить еще в 10 тыс. учебных заведений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что необходимую IT-инфраструктуру во всех школах сформируют к 2024 году. Правительство планирует контролировать скорость трафика и другие параметры интернета в школах.

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 733 школы»,— сказал господин Чернышенко на совещании по вопросу подключения школ к высокоскоростному интернету (цитата по ТАСС). По его словам, в этом году планируется оснастить IT -инфраструктурой более тысячи школ в 16 субъектах, всего до 2024 года — более 39 тыс. школ.

Правительство также намерено в текущем году внедрить систему мониторинга для контроля скорости трафика и других параметров интернета. Пропускная способность должна быть не менее 50 Мбит/с для сельских школ и не ниже 100 Мбит/с для городских школ, для школ в отдаленных и труднодоступных местностях — не ниже 1 Мбит/с.

Дмитрий Чернышенко поручил ФАС и Минцифры до 11 мая проверить уровень цен на подключение к интернету в российских школах и выявить недобросовестных поставщиков.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство планирует настроить школьный Wi-Fi так, чтобы у учеников был доступ только к верифицированному контенту. По его словам, таким образом можно защитить детей от негативной информации.