Байден представил Конгрессу проект бюджета США на $1,5 трлн

Президент США Джо Байден представил Конгрессу первый проект бюджета страны на 2022 финансовый год. Господин Байден предлагает заложить в бюджет $1,52 трлн расходов. Согласно проекту, сумма оборонных расходов составляет $715 млрд (+1,7%). Бюджет на проекты необоронного характера предлагается увеличить почти на 16%.

Больше всего планируется увеличить расходы на образование — на 41%, до $102 млрд. $36,5 млрд из них планируется потратить на программу поддержки обучения детей из бедных семей. Расходы на нужды Минздрава США предлагается увеличить на 23%, до $131 млрд, из них $8,7 млрд адресуется центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Оборонный бюджет, предусмотренный проектом, позволит США «отразить угрозу со стороны КНР» и «сдерживать дестабилизирующее поведение России». Президент Байден намерен добиться этого в том числе посредством сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.