Рэпер DMX умер после сердечного приступа

В больнице в пригороде Нью-Йорка умер рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, сообщила его семья. Ему было 50 лет. У него произошел сердечный приступ неделю назад.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый DMX, в рождении Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице города Уайт-Плейнс, находясь в окружении семьи, после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения»,— говорится в заявлении семьи рэпера (цитата по Rolling Stone).

Шесть альбомов DMX подряд были на первой строчке хит-парада Billboard 200. Он также снимался в фильмах и сериалах. Наиболее известные из них — «Ромео должен умереть» (2000), «Третья смена» (1999–2005), «От колыбели до могилы» (2003), «Не умирай в одиночку» (2004). Рэпера несколько раз номинировали на премию «Грэмми», он был лауреатом American Music Award.