Хедлайнера года объявили в России

В Москве 7 апреля 2021 года уже в четвертый раз прошла церемония вручения премии «Headliner года». Главным победителем — хедлайнером года, выбранным жюри, стала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Кроме хедлайнера года гранты на развитие проектов получили еще 15 человек. Это выбранные жюри лидеры экспертного голосования в 5 номинациях — по 3 в каждой: «Культура и искусство», «Наука и образование», «Бизнес и инновации», «Общество и со0циальные проекты», «Спорт и здоровье».

В состав экспертного жюри премии вошли издатель Ирина Прохорова, помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и президент ГК «КОРТРОС», учредитель премии «Headliner года» Вениамин Голубицкий.

«2020 год описывать сегодня в каких-то радостных терминах довольно трудно. Кажется, что изменилось все: от способа существования в общественных пространствах до понимания себя в этом мире. И только занимаясь премией “Headliner года”, видишь, что по большому счету ничего не поменялось, потому что главные установки у людей, на которых можно равняться, не изменились ни на йоту. По-прежнему в основе всего лежат гуманистические и гуманитарные ценности, они никуда не делись. Сегодня люди так же, как и раньше, отдают сердце и душу другим, помогают жить тем, кому достаточно сложно, достигают в своей профессии вдохновляющих высот. Это все оказалось важным и в 2020 году, и потому премия “Headliner года” остается такой же актуальной, как и прежде»,— отметил член экспертного жюри премии, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Фото: ГК «КОРТРОС»

Победителями в номинации «Культура и искусство» стали директор галереи-мастерской «Граунд Солянка» художник Катя Бочавар, руководитель международного фестиваля уличного искусства Stenograffia Константин Рахманов и Елизавета Згирская с аудиовизуальным композиторским проектом «701 Project».

Лидерами номинации «Наука и образование» стали Дима Зицер с проектом школы неформального образования «Апельсин» и Алексей Кавокин, который занимается разработкой квантового компьютера из жидкого света. А также Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный диктант», объявленная главным хедлайнером года.

Победителями в номинации «Спорт, фитнес, здоровье» названы основатель женской школы футбола GirlsPower Владимир Долгий-Раппопорт, первая в мире женщина-участница и финишер в моторалли «Дакар» Анастасия Нифонтова, а также Ярослав Святославский — первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне Ironman, отвечает за маркетинг и развитие научного стартап-проекта по разработке технологии 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPartner.

Первыми в номинации «Бизнес и инновации» стали сооснователь и руководитель движения «Гудсерфинг» Илья Попов, Магомед-Амин Идилов с проектом сервиса для реабилитации последствий инсульта на дому Cerebrum MD и Константин Урванцев, создатель виртуальной энциклопедии «Altair VR», разработавший 65 высококачественных VR-шоу по астрономии, физике, биологии и другим наукам.

В номинации «Общество и соцпроекты» победителями признаны директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» Анна Ривина и Валерия Коростелева, сооснователь проекта «Собиратор», посвященного обращению с отходами.

Цель премии «Headliner года» — найти и поддержать людей, которые являются носителями яркой созидательной идеи, стимулирующей развитие общества в сферах науки, культуры, бизнеса, спорта и общественной жизни.

В сезоне-2020/21 на премию претендовали библиотекари и режиссеры, рестораторы и дизайнеры, изобретатели, предприниматели и параолимпийцы, художники, директора школ, правозащитники и фермеры. В лонг-листе премии в этом году номинанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми, Твери и Нижнего Новгорода, Воронежа и Краснодара, Самары, Омска, Суздаля, Тюмени, Екатеринбурга, Якутска, Махачкалы, Волоколамска, Калининграда, Хабаровска и других городов.

Абсолютным победителем — хедлайнером года и одновременно лидером народного голосования — прошлого сезона премии стал Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Фото: ГК «КОРТРОС»

В 2019 году хедлайнером года стал Андрей Павленко, хирург-онколог из Санкт-Петербурга, автор медиапроекта «Жизнь человека» и благотворительного проекта «CANCER FUND». Кроме того, Павленко стал и победителем народного голосования в номинации «Общественная деятельность и социальные проекты», а также абсолютным лидером народного голосования за медиапроект «Жизнь человека», в котором он рассказывал о собственной борьбе с раком.

Абсолютным победителем первой премии, прошедшей в 2017-2018 годах, стала Лида Мониава, заместитель директора московского детского хосписа «Дом с маяком», которая в день своего 30-летия собрала через социальные сети более 20 млн рублей на нужды хосписа.