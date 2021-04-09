«Картину» Караваджо отправят на досмотр

На аукционе в Испании обнаружили предположительно пропавшую картину Микеланджело да Караваджо. Торги приостановили, а стоимость работы выросла в 10 тыс. раз. Изначально картина, на которой изображен библейский сюжет с участием Иисуса и Понтия Пилата, выставлялась под названием «Коронование терновым венцом» за €1,5 тыс. Предполагалось, что это работа неизвестного автора. Однако специалисты усмотрели в ней пропавшую в XVII веке картину Караваджо «Се Человек». Если это действительно так, то полотно может стоить до €150 млн, сообщил испанский журналист Виктор Черецкий.

Сейчас, по его словам, власти приостановили аукцион, а работу отправили на экспертизу: «Последнее время она находилась у частных лиц, чьи фамилии не называются. Считается, что картина принадлежала неизвестному автору школы испанского художника XVII века Риберы. Шум подняли в Италии, когда узнали об этом аукционе: ученые обратились к своим испанским коллегам в известную мадридскую галерею “Прадо”, те в свою очередь — в министерство культуры. В результате ведомство парализовало продажу с аукциона, и сейчас эту картину запрещено продавать.

Процесс выяснения, действительно ли это является произведением Караваджо, займет, как отмечают эксперты, несколько лет. Картина находится в довольно плачевном состоянии, хотя ее когда-то реставрировали. Тем не менее она, как говорят специалисты, очень “грязная”, ее надо чистить — это, конечно, тоже очень дорогостоящая работа. Если все-таки подтвердится, что это картина Караваджо, ее будет запрещено продавать, пока не выяснят, кому он принадлежит. Вывозить за границу ее пока нельзя. А когда авторство все же будет установлено, то право покупки, если все-таки владельцы картины захотят ее продать, в первую очередь будет принадлежать Испании. Если же государство не захочет ее покупать, тогда ее приобретет частный аукцион. Но вывозить ее из страны, поскольку это национальное достояние, никто не сможет. Хотя итальянцы уже претендуют на нее».

Однако даже экспертиза не сможет со стопроцентной уверенностью сказать, принадлежит ли картина кисти Караваджо, подчеркивает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Всегда останутся группы экспертов, которые будут говорить, что это не Караваджо, но кто-нибудь, наверное, это подтвердит, и испанское правительство, скорее всего, картину выкупит. Что касается того, подлинный это Караваджо или нет, естественно, в голову сразу приходит недавняя история с Леонардо да Винчи и “Спасителем мира”, в которой был замешан русский миллиардер Дмитрий Рыболовлев — раньше эта работа принадлежала ему. Она куплена за фантастические деньги Мухаммедом бен Салманом. Однако сейчас картину Леонардо, которая вроде бы была признана всеми, оспаривают и отказались даже включать ее в выставку всех работ, которая проходила не так давно в Париже во время пандемии.

Это дошло до президента Франции Эмманюэля Макрона, который своим решением запретил выставлять картину “Спаситель мира” вместе с “Мона Лизой” на соседних стенах. То есть полотно, с одной стороны, было подтверждено, вроде бы считается, что это Леонардо, а с другой — выясняется, что, может быть, это и не оно. И я думаю, то же самое будет с Караваджо. Такие ситуации, конечно, встречаются, они возможны. Но это все оспаривается экспертами, чьи интересы могут иметь превалирующее значение. Кому-то будет выгодно говорить, что это настоящая работа, кому-то — что работа ненастоящая. И те, и другие будут приводить свои доводы».

Утраченные работы Караваджо находили и ранее. Так, в 2014-м на чердаке дома во французской Тулузе под матрасом специалисты обнаружили картину «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».

Александр Рассохин