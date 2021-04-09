В Тбилиси состоялся митинг и шествие ненавистников Саакашвили

Около 5 тыс. человек приняли участие в митинге на «Европейской площади» в Тбилиси, где по призыву Георгия Гачечиладзе, известного певца и давнего противника бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, собрались те, кто считает «совершенно недопустимым» возвращение экс-президента в грузинскую политику.

Открывая митинг, господин Гачечиладзе объявил об учреждении «Дня вечности Грузии», который отныне ежегодно будет отмечаться 9 апреля. Эта дата считается в стране знаковой, поскольку именно 9 апреля 1989 года в центре грузинской столицы произошли столкновения сторонников независимости с подразделениями внутренних войск СССР, в результате чего погиб 21 человек. А 9 апреля 1991 года первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия провозгласил ее независимость.

Судя по всему, Георгий Гачечиладзе и его сторонники пытаются придать этой дате третье значение — чтобы это был еще и день непримиримой борьбы против Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД). По словам господина Гачечиладзе, ЕНД под руководством Михаила Саакашвили «борется против всего святого, что есть у грузинского народа», в том числе института гостеприимства. При этом оратор явно имел в виду последний инцидент с известным российским телеведущим Владимиром Познером, приехавшим в Грузию отмечать свой день рождения (1 апреля), но, по сути, выдворенным из страны активистами ЕНД и связанными с ней НКО. Еще одним тяжким преступлением Михаил Саакашвили инициатор учреждения «Дня вечности Грузии» назвал «нападки» на главу грузинской православной церкви Илию II.

После митинга на «Европейской площади» участники праздника «Дня вечности» двинулись в сторону патриархии, где выразили поддержку католикосу-патриарху, а затем мирно разошлись, хотя многие опасались, что они попытаются прийти на площадку перед зданием парламента, где лидеры и активисты ЕНД все последние дни проводят акцию протеста с требованием новых парламентских выборов . В этом случае столкновения были бы неминуемы.

Но они могут быть в будущем, если Михаил Саакашвили выполнит свое недавнее обещание и все-таки вернется на родину. Даже если власти не смогут его арестовать по заочным приговорам тбилисских судов, присудивших экс-президенту в общей сложности девять лет тюрьмы за превышение служебных полномочий, Михаилу Саакашвили и его сторонникам придется столкнуться с тысячами фанатичных противников, обвиняющих господина Саакашвили в тотальном нарушении прав человека во время его президентства, а также в потере Абхазии и Южной Осетии.

Георгий Двали, Тбилиси