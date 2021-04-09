Двум авиаперевозчикам отказано в допуске на рейсы из Перми в Египет

Федеральное агентство воздушного транспорта отказало авиакомпаниям Nordwind Airlines и Azur Air в выдаче допуска на выполнение регулярных рейсов из Перми в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду (Египет). Информация об этом содержится в приказе, опубликованном на сайте Росавиации. Как указано в документе, перевозчики планировали выполнять перелеты по этим маршрутам семь раз в неделю.

Ранее компания Azur Air получила разрешение на перелеты в другой египетский город — Каир. Допуск на перевозки по этому маршруту имеется также у Royal Flight и «Уральских авиалиниий».

Также, согласно приказу, Росавиация выдала авиакомпании «Россия» допуск на рейсы из Перми Шарджу и Рас-Эль-Хайм (ОАЭ) в течение летнего сезона. Предполагается, что по обоим маршрутам полеты будут выполняться раз в неделю.