Переименование улицы Стрелки намерены обсудить с нижегородцами

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий рекомендовал провести в Нижнем Новгороде общественные слушания по вопросу переименования улицы Стрелки у собора Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Как ранее сообщалось, Стрелке предложили вернуть историческое название – улица Александро-Невская – в конце 2020 года. С такой инициативой выступил Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Позже такую же идею озвучило нижегородское отделение «Союза писателей России».

В марте на сайте думы проходило голосование по этому вопросу. Большинство участников опроса – 78,2% — поддержали предложение о возвращении улице исторического названия. Еще 21,8% участников опроса предложили оставить улице название Стрелка, а имя Александра Невского присвоить Волжской набережной.

При переименовании улицы Стрелки топоним планируют сохранить. В опросе о том, какой участок города можно назвать Стрелкой, 55,7% опрошенных выбрали территорию от храма Александра Невского до пакгаузов, остальные 44,3% — участок от Канавинского моста до улицы Совнаркомовской.

В думе отметили, что общественные обсуждения являются обязательной процедурой перед принятием окончательного решения.

Анастасия Еремина