Цены на продукты в Ростовской области за месяц выросли на 1,5%

В Ростовской области в марте цены на товары и услуги выросли на 0,9% по сравнению с ценами февраля. Быстрее всего дорожают продукты — цены на них увеличились на 1,5%. Об этом сообщает Ростовстат.

На рынке продовольственных товаров наиболее существенно подорожали яйца (на 9%), сахар (на 4,4%) и мясные продукты (на 2,8%). Среди остальных товарных групп рост цен колебался от 0,2% (на плодоовощную продукцию, включая картофель) до 1,8% — на подсолнечное масло, макаронные и крупяные изделия.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6%. Заметнее всего динамика цен на велосипеды и мотоциклы — товары из этой группы подорожали на 2,2%. Также в сообщении Ростовстата указано, что цены на услуги в регионе поднялись на 0,4%.

Кристина Федичкина