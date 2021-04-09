На Ямале будут судить экс-директора структуры Росгвардии за мошенничество с банковскими картами сотрудников

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу (Ямал) завершил расследование дела бывшего директора филиала «Охраны» Росгвардии в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба ведомства. Он обвиняется в мошенничестве с банковскими картами бывших сотрудников на 3 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, директор филиала ФГУП «Охрана» обманом завладел банковскими картами двух бывших сотрудников. Введя в заблуждение подчиненных из отдела бухгалтерии, обвиняемый фиктивно трудоустроил мужчин на должности стрелков группы военизированной охране. Он также внес ложные записи в табель учета рабочего времени и начислял фиктивным сотрудникам зарплату. Имея в распоряжении их банковские карты с пин-кодами, директор филиала незаконно присвоил заработную плату в размере более 3 млн руб.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого был наложен арест. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Мананников