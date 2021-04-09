Окскую Набережную начали благоустраивать к юбилею Нижнего Новгорода

Подрядчик ООО «Рус-Строй» (Москва) приступил к благоустройству Окской набережной в Нижнем Новгороде на участке от Канавинского моста до собора Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На набережной появятся смотровые площадки с биноклями, велодорожки и амфитеатр. Перед собором Александра Невского обустроят сквер с прогулочными маршрутами. Там установят павильоны различного назначения, высадят около 3 тыс. деревьев и кустарников и уложат газон. У здания регионального управления ГИБДД и у Канавинского моста планируют проложить пешеходные маршруты.

Как ранее сообщалось, стоимость контракта на благоустройство территории составила 200 млн руб. Работы необходимо завершить к августу.

Эти работы станут первым этапом благоустройства набережной. В рамках второго этапа планируется привести в порядок участок от Канавинского моста до метромоста, однако для этого сперва потребуется провести берегоукрепление.

Анастасия Еремина