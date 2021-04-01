Концессионер причаливает к берегу

Общий объем затрат на реконструкцию берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах Оки в Нижнем Новгороде может превысить 10 млрд руб., срок реализации проекта — три года. На первом этапе концессионер — дочерняя компания Сбербанка — планирует вложить в проект собственные средства. После этого затраты планируется возместить за счет бюджета и доходов от коммерческой деятельности. Ради реализации этого проекта вдоль левого берега Оки областные власти изменили планы по благоустройству общественных пространств, реализовать которые планировалось к 800-летию Нижнего Новгорода. Вместо благоустройства набережной от управления ГИБДД до метромоста подрядчик, ранее выигравший конкурс, будет создавать парк на месте парковки перед собором Александра Невского.



ООО «Сберинфра» (дочернее предприятие Сбербанка РФ) подало в правительство Нижегородской области две заявки на заключение концессионных соглашений по ремонту берегоукрепительных сооружений вдоль левого берега Оки в Нижнем Новгороде. Общий объем капиталовложений в два участка составит 3,7 млрд руб. Первая заявка касается участка от Канавинского моста до улицы Марата в районе площади Ленина. Затраты на этот этап оцениваются в 580 млн руб., срок выполнения работ — 24 месяца, срок действия концессионного соглашения — 10 лет. Объем средств по второй заявке для ремонта берегоукреплений на участке от метромоста до Молитовского моста составят 3,12 млрд руб. Срок создания объекта — 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения — 15 лет.

Ранее стало известно, что «дочка» Сбербанка хочет заключить концессионное соглашение на ремонт берегоукрепительных сооружений на правом берегу Оки от Молитовского моста до Канавинского. Объем инвестиций в эту часть проекта оценивался еще в 6,4 млрд руб.

Сами берегоукрепительные сооружения пока находятся в собственности муниципалитета, но гордума 24 марта согласовала их передачу на областной уровень. Возмещать затраты концессионеру по обоим проектам планируется за счет субсидий из федерального бюджета. По словам главы минимущества Сергея Баринова, на реализацию проекта планируется привлечь капитальные гранты Ростуризма на развитие туристического потенциала региона. «Правительство региона должно быть стороной концессионного соглашения. При таких финансовых затратах это повышает доверие со стороны банков и инвесторов. Сейчас заключение соглашения зависит от скорости передачи берегоукреплений в область», — отметил министр. Также средства в будущем будут поступать от размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, проведения ярмарок и событийных мероприятий.

И. о. нижегородского отделения Сбербанка Александр Аменицкий, выступая перед депутатами, заявил, что проект по реконструкции берегоукреплений находится в высокой степени проработки. На проведение всех работ компании необходимо три года. Все это время финансирование проекта Сбербанк готов провести за собственный счет, и до завершения работ бюджетных вливаний не потребуется.

Для ремонта сооружения вдоль левого берега Оки региональные власти сдвинули сроки и изменили фронт работ по благоустройству Окской набережной на участке от управления ГИБДД на Стрелке до метромоста. Концепцию благоустройства разработала московская мастерская Megabudkа. Здесь должна была появиться благоустроенная набережная, проходящая под обоими мостами, тихая зона для отдыха, пляжная и спортивные зоны, велодорожка, детские площадки, амфитеатр. Осенью 2020 года нижегородская автономная организация «Центр 800» объявила конкурс по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству. По итогам конкурса контракт достался московскому ООО «Рус-Строй» за 200,8 млн руб. Работы должны были начаться в марте-апреле 2021 года, завершить их планировалось к 800-летию Нижнего Новгорода. Теперь проект благоустройства претерпит изменения. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в АНО «Центр 800», из него будет исключен участок от Канавинского моста до метромоста из-за берегоукрепительных работ и будет добавлена территория рядом с собором Александра Невского, на которой сейчас располагается парковка. После благоустройства на месте парковки должен появиться «лесной парк». По соседству с ним будет построен амфитеатр для отдыха у воды, дорожки, навесы, детские и спортивные площадки. В «Центре 800» говорят, что договор с подрядчиком позволяет менять границы благоустройства. Сумма контракта при этом не изменится. По этому же контракту «Рус-Строй» продолжит разрабатывать проект благоустройства всей Окской набережной от собора до метромоста. Благоустройство территории от Канавинского моста до метромоста начнется после того, как концессионер закончит свой проект. Контракт на это благоустройство будет разыгран еще раз.

Андрей Репин