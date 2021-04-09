«Газпром межрегионгаз» инвестирует в Башкирии 1,12 млрд рублей

ООО «Газпром мжрегионгаз» на открытом конкурентном отборе 7 мая отберет подрядчика первого этапа строительства объектов газораспределения в Башкирии по программе газификации регионов России, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 1,12 млрд руб. Средства выделит республиканский бюджет. Заявки принимаются до 23 апреля.

Подрядчик должен проложить межпоселковый газопровод через село Субхангулово, деревни Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново, Иргизлы Бурзянского района длиной 61,67 км и дать на него пятилетнюю гарантию.

Майя Иванова