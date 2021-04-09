Подал в отставку директор ярославского департамента дорожного хозяйства

В Ярославской области покинул пост директора регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. О своем увольнении сообщил сам чиновник в соцсети facebook. Он отметил, что 9 апреля его последний рабочий день в должности главы департамента.

«Сегодня мой последний рабочий день в правительстве Ярославской области, я покидаю пост директора департамента дорожного хозяйства. Это был сложный, но интересный этап в моей жизни. Всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу. К сожалению, не все удалось реализовать, что хотелось, но все же, с 2017 года для дорожной отрасли региона сделано много, есть результаты, которыми можно гордиться»,— написал господин Моисеев.

Он не сообщил о причинах увольнения. Пока не известно и то, кто займет должность директора дорожного департамента. В департаменте “Ъ-Ярославль” сообщили, что новый руководитель будет назначен на следующей неделе.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что 7 апреля покинул пост директора государственного казенного учреждения ЯО «Ярдорслужба» Олег Бирюков.

Дарья Сабаева