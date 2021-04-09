Аксайского предпринимателя будут судить за незаконную добычу песка и глины

В Аксайский районный суд Ростовской области поступило дело в отношении 64-летнего предпринимателя Валентина Милевского, обвиняемого в осуществлении деятельности без лицензии и нарушении правил охраны окружающей среды (ч.1 ст.171 и ст.246 УК РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области, мужчину подозревают в незаконной добыче песка и глины.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, являясь исполнительным директором ООО «Люкс-Ойл», организовал на территории Истоминского поселка незаконную добычу песка на землях сельскохозяйственного назначения. Это привело к уничтожению плодородного слоя почвы на площади 1,2 га. "Кроме того, обвиняемый в это же время на территории Аксайского района незаконно добыл 53 тыс. т суглинка (глины), чем причинил ущерб государству на сумму более 10,5 млн руб.",— сообщает ведомство. Предварительное слушание по делу назначено на 15 апреля.

Кристина Федичкина