Мэрия Екатеринбурга озвучила новые сроки подачи заявлений на путевки в летние лагеря

Департамент образования администрации Екатеринбурга озвучил новые сроки приема заявлений на отдых в летних лагерях и санаториях для детей, сообщила пресс-служба департамента. Прием заявление на все смены в загородные лагеря пройдет с 30 апреля по 9 мая, в городские лагеря — с 4 по 13 мая, в санатории — с 5 по 14 мая.

Изменение сроков подачи заявлений связано с постановлением главного санитарного врача России. Как сообщил департамент, изменения не повлияют на сроки самой оздоровительной кампании. Подать заявление можно через портал «Госуслуг», МФЦ и центр муниципальных услуг.

Михаил Мананников