«Урал Опера Балет» выступит под открытым небом на фестивале Ural Music Night

В рамках фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки») Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет») даст концерт с оперой Джузеппе Верди «Травиата» на Площади 1905 года. Он станет первым выступлением театра на открытой площадке, сообщил директор «Урал Опера Балет» Андрей Шишкин на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

«Травиата» исполняется в екатеринбургской опере с 1928 года — выступление на Ural Music Night станет ее сотой постановкой в двух составах из 10 вокалистов, для нее будет построена сцена площадью 500 кв.м.

Господин Шишкин отмечает, что организация концерта под открытым воздухом может быть осложнена погодными условиями. «Для нас главная проблема это погода. Понятно, что будет перекрытие на сцене: артисты оперы и хора будут защищены от непогоды. Но возникает проблема для оркестра, потому что нельзя использовать музыкальные инструменты при влажности воздуха выше 60%, а вокалистам нельзя выступать при температуре ниже +16 градусов»,— рассказал Андрей Шишкин, добавив, что организаторы концерта будут действовать по ситуации.

Кроме того, театр перенесет площадку фестивальной программы «Арии с балкона» из театра оперы и балета к зданию Уральского госуниверситета (УрГУ, корпус УрФУ).

Седьмой фестиваль «Уральская ночь музыки» состоится 25 июня, его хедлайнерами станут группа «Каста» и Вадим Самойлов.

Ирина Пичурина