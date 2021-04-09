В Свердловскую область доставят более 1,6 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В ближайшее время в Свердловскую область доставят более 1,6 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», сообщил губернатор Евгений Куйвашев. «Ее мы долго не получали, но все же удалось договориться о поставке. И дальше мы продолжаем тесно работать с Минздравом РФ, чтобы поставки препаратов в наш регион были ритмичными»,— написал он в Instagram.

Недавно в область поступила партия вакцины «Спутник V» объемом 41 тыс. доз. По словам господина Куйвашева, всего первым компонентом вакцины привились более 242 тыс. свердловчан, 173 тыс. — завершили вакцинацию. «Мы видим, что интерес уральцев к вакцинации высок. Люди понимают, что это надёжный щит от болезни»,— отметил губернатор.

Он добавил, что прививочная кампания позволяет смягчать ограничительные меры в регионе. В частности, Евгений Куйвашев заявил о постепенном снятии посменного режима работы социальных учреждений. Из-за пандемии сотрудники пансионатов были переведены на особый режим, при котором рабочие смены длились 14 дней, после чего проводилось тестирование персонала. Сейчас к допандемийному режиму работы вернулись центр соцобслуживания «Изумруд» в Кировграде и стационарное отделение центра Верхотурского района.

Впрочем, власти региона пока не собираются отменять масочный режим. «Знаете, это же не соревнования в том, кто смелее. Безусловно, цифры, которые мы с вами можем видеть в сводках оперштаба, оптимизм внушают. У нас небольшое, но постоянное снижение идет по количеству свердловчан, которые амбулаторно лечатся от новой коронавирусной инфекции. В больницах мы более чем на 7 тыс. снизили количество коек по сравнению с пиковыми значениями. Тем не менее все это не может нас успокаивать. Вирус еще не побежден»,— отметил господин Куйвашев, отвечая на вопрос о масочном режиме. Он добавил, что соблюдение мер предосторожности необходимо, особенно в преддверии майских праздников.

С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 83 704 человека. Более 76,8 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 812 больных скончались.

Михаил Мананников