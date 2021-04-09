Две авиакомпании начнут летать из Ростова на киргизский курорт Иссык-Куль

Авиакомпании Nordwind и «Уральские авиалинии» в апреле начнут совершать рейсы в Киргизию, а именно на курорт в поселок Тамчы, где расположено озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Платов.

Самолет компании Nordwind будет летать на курорт по понедельникам. Борт вылетает из Платова в 00:35, а прилетает прилет в поселок Тамчы – в 07:30 утра. Обратно самолет отправляется в 08:55, а в 10:40 садится в Платове. С 30 апреля данные рейсы будут выполняться по пятницам.

«Уральские авиалинии» совершает рейсы на Иссык-Куль также раз в неделю. Самолет отправляется из Платова по четвергам в 21:45, а на киргизский курорт прилетает в 04:50. Обратно борт отправляется по пятницам в 05:50, а в 07:25 прибывает в ростовский аэропорт.

Наталья Шинкарева