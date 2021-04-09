В Тюменской области запустят первый коммерческий дата-центр

Оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов Oxygen запустит центр обработки данных в Тюмени, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Отмечается, что это первый коммерческий дата-центр в регионе.

«На базе тюменского центра обработки данных уже развернута многофункциональная облачная инфраструктура, продуктами которой смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики – промышленности, IT, финансового сектора, торговли, государственные предприятия, а также малый и средний бизнес»,— отметили в пресс-службе.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев заявил, что запуск коммерческого центра обработки данных станет технологической основой для развития отраслевых цифровых платформ и формирования IT-кластера в регионе.

Илья Смирнов