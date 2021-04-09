Площадь цветников в Нижнем Новгороде увеличат в три раза

В Нижнем Новгороде к юбилею города планируют разбить 140 цветников общей площадью 43,1 тыс. кв. м. Это в три раза больше по сравнению с площадью цветников в 2020 году, сообщили в мэрии.

Высаживать будут как однолетние, так и многолетние растения. «Мы практически в каждый проект благоустройства закладываем озеленение, клумбы, цветники. Многолетники, надеюсь, будут радовать горожан долгое время, а однолетники станут яркими, поднимающими настроение акцентами»,– заявил глава города Юрий Шалабаев.

Как ранее сообщалось, в этом году в городе благоустраивают 34 общественных пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Анастасия Еремина