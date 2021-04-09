В Ставрополе задержан руководитель краевого инвестиционного агентства

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития» Вадима Мерзлякова, учредителем которого является региональное минэкономики. Чиновника заподозрили в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия он заключен под стражу.

Официальный представитель СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова рассказала “Ъ”, что следствие располагает материалом о том, что чиновник, «замещая должность генерального директора», получил в кассе агентства под авансовый отчет 7 млн руб., «которые присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению». Как уточнила госпожа Данилова, кроме того, он от имени акционерного общества «с декабря 2018 года заключил фиктивный договор аренды автомобиля со своей знакомой, по которому со счетов организации израсходовано свыше 1 млн руб.». Этими деньгами топ-менеджер также «распорядился по своему усмотрению».

В случае, если вина гендиректора будет доказана, ему грозит срок до десяти лет лишения свободы с крупными штрафами.

По данным «Картотека.ру», АО «Агентство инвестиционного развития» было зарегистрировано в 2007 году с уставным капиталом более 1 млрд 83 млн руб. Единственным учредителем общества является Минэкономразвития Ставропольского края, а основным бенефициаром числится краевое Минимущество. На сайте Министерства экономического развития сообщается, что инвестиционное агентство создано «с целью развития инвестиционной среды Ставропольского края за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории региона», должно помогать «инициаторам проектов и инвесторам», а также может выступать «в качестве участника проекта, предоставляя акционерное финансирование».

Александра Ларинцева, Пятигорск