Более 15 тысяч самозанятых зарегистрировались в Удмуртии

С июля 2020 года в Удмуртии зарегистрировались более 15 тыс. самозанятых. Об этом написал первый вице-премьер республики Константин Сунцов на своей странице во «ВКонтакте».

«Вообще важно, что это не «переток» ИП и юрлиц в самозанятые. Это действительно те, кто много лет работал на себя и сейчас решил выйти из тени. Это легко подтверждает рост количества субъектов МСП. В августе 2020, после месяца действия режима СЗ, их было 54,2 тысячи, в январе 2021 55 тысяч, по последней мартовской статистике их уже 55,7 тысяч. То есть увеличение мы наблюдаем и там, и там»,— отметил вице-премьер.

Напомним, что новый налоговый режим для самозанятых начал работать в Удмуртии с 1 июля 2020 года. Глава региона Александр Бречалов говорил, что в первый год действия режима в республике ожидают появления не менее 5 тыс. самозанятых. Эксперты считали, что переход на новый режим соответствует времени и будет выгоден некоторым физлицам и индивидуальным предпринимателям, при этом, возможно, некоторые представители бизнеса решать закрыть ИП ради перехода в новый статус.

Подробности читайте в материале «Самозанятым найдут выгоду».