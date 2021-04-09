Superjob: екатеринбуржцы в среднем тратят 10 тыс. рублей на помощь родителям

Жители Екатеринбурга в среднем тратят по 10 тыс. руб. в месяц на помощь родителям, следует из исследования сервиса Superjob. Отметим, Екатеринбург занял третье место по стране по уровню оказываемой материальной помощи родителям. В Москве в среднем тратят по 15 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 13 тыс. руб.

В целом по стране, 22% респондентов заявили, что стараются постоянно поддерживать родителей финансово. 36% россиян делают это в случае необходимости. 18% опрошенных заявили, что родители оказывают им материальную поддержку. 10% признались, что поддерживают родителей материально крайне редко, 8% россиян не помогают своим родителям деньгами.

55% россиян считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% — если родители находятся в тяжелом материальном положении. Согласно опросу, мужчины чаще женщин оказывают постоянную финансовую поддержку своим родителям: 25% против 19%.

Илья Смирнов