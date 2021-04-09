Уралец потребовал с МТС 500 тыс. рублей за отказ обслуживать без маски

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Александр О. подал иск к АО «Русская Телефонная Компания» (сотовый оператор МТС) с целью взыскать с компании 500 тыс. руб. за то, что его отказались обслуживать без медицинской маски, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как рассказали в пресс-службе, мужчина пришел в салон МТС, где его отказались обслуживать, пока он не наденет маску. Александр О., посчитав, что сотрудники салона нарушают его права, вызвал полицию. Однако сотрудники полиции составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) на него.

Мужчина решил, что сотрудники салона нарушили его права как потребителя и причинили моральный вред, из-за чего обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. руб. Однако суд встал на сторону МТС.

«Не согласившись с таким решением, истец обратился в апелляционную инстанцию. Александр О. полагал, что выводы суда первой инстанции неверны, так как отказ в предоставлении услуги нарушает его потребительские права. Кроме того, по его мнению, режим повышенной готовности в Свердловской области коллегиально уполномоченным органом не вводился, а Губернатор Свердловской области такими полномочиями не наделен», — пояснили в пресс-службе.

Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменений.

Илья Смирнов