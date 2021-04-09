Летом санатории и лагеря Кубани будут принимать детей из других регионов

В летний сезон санатории и лагеря Краснодарского края снова будут принимать детей из других регионов, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на первого вице-спикера краевого Заксобрания Николая Гриценко. Кроме того, заполняемость лагерей увеличена до 75%.

Отмечается, что с 9 апреля были отменены некоторые коронавирусные ограничения. Ранее заполняемость санаториев и лагерей составляла 50%, а отдыхать в них можно было только детям, проживающим в Краснодарском крае и арктической зоне России. «В частности, снимается запрет на выезд детей на отдых за пределы территории проживания; увеличена наполняемость групп и отрядов; восстановлена деятельность детских лагерей палаточного типа»,— говорится в сообщении.

Летом 2020 года из 112 детских санаториев и лагерей открылись только 44. На отдых в них отправилось всего 27 тыс. детей, в три раза меньше, чем в 2019 году.

Наталья Шинкарева