Один человек пострадал при хлопке газа на томском заводе

В Томске внутри котла на котельной, которая находится на территории ООО «Завод ЖБК-100», произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает региональное ГУ МЧС. В результате инцидента один человек травмирован.

Информация об инциденте поступила в ведомство в 13:25 по местному времени. Из-за хлопка частично разрушился котел, пострадало остекление помещения. «Котел отапливает помещения завода. Водяной контур целый, работоспособность котельной не нарушена»,— говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в травматологическое отделение Областной клинической больницы. Уточняется, что подразделения МЧС России к работам привлечены не были.

Екатерина Лукашевич