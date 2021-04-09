Суд в ХМАО запретил использовать свалку отходов возле аэропорта Советский

Советский районный суд запретил администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) использовать полигон отходов, расположенный на приаэродромной территории местного аэропорта, сообщила пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Во время проверки ведомство установило, что в приаэродромной зоне аэропорта Советский находится полигон твердых бытовых отходов. Его собственником является администрация Советского района. «На данном полигоне ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что вызывает скопление птиц и создает потенциальную угрозу орнитологической безопасности полетов воздушных судов, осуществляющих взлет и посадку в аэропорту»,— говорится в сообщении прокуратуры.

По исковому заявлению прокуратуры суд запретил администрации использовать полигон и обязал устранить нарушения.

Михаил Мананников