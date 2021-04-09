Geely привезет в Россию гибридный кроссовер

Компания Geely расширит модельную линейку на российском рынке за счет нового кроссовера, сообщает китайский автопроизводитель.

На 2021 год запланирована российская премьера модели с гибридной силовой установкой. Никакой детальной информации о новинке нет, кроме того, что она будет оснащаться «мягкой» гибридной силовой установкой (рекуперирует энергию на торможении, которая потом помогает при разгоне).

Напомним, в настоящее время марка Geely в России представлена тремя моделями — кроссоверами Coolray, Atlas и Tugella. Сроки выхода нового гибридного кроссовера пока не названы.