В Тюменскую область поступила первая массовая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

В Тюменскую область доставили более 1,6 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», сообщили в региональном оперштабе. Кроме того, в регион поступило еще 6,9 тыс. доз вакцины «Спутник V».

С начала вакцинации в регионе привились 66 848 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 50 тыс. жителей области. В листе ожидания находятся 38,3 тыс. тюменцев, записаны на вакцинацию 9 тыс. человек.

С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 34 074 человека. Из них более 32,1 тыс. человек уже выздоровели, 420 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Илья Смирнов