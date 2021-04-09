В Ростовской области выявили 242 случая COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Ростовской области было выявлено 242 случая коронавируса, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на-Дону — 99. В Каменске-Шахтинском и Зерноградском районе выявлено по девять случаев, в Батайске — восемь, в Таганроге и Сальском районах — по семь, в Новочеркасске, Белокалитвинском и Неклиновском районах — по шесть, в Азове, Гуково, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Багаевском и Цимлянском — по пять. По четыре новых случая выявлено в Ремонтненском, Семикаракорском и Тарасовском районах, по три — в Донецке, Аксайском, Зимовниковском, Мартыновском, Миллеровском и Тацинском, по два — в Волгодонском, Кагальницком, Морозовском, Мясниковском, Орловском, Песчанокопском и Усть-Донецком районах, по одному — в Боковском, Дубовском, Красносулинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

За минувшие сутки в Ростовской области выздоровели 203 человека. Умерли 26 человек.

По состоянию на утро 9 апреля, количество инфицированных в области превысило 83 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1975. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 74,4 тыс. человек, умерли 3 771 пациент. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева