Базовый перевозчик Ростова предложил повысить плату за проезд

МУП МТК «Ростовпассажиртранс», который является основным перевозчиком в Ростове-на-Дону, предложил пересмотреть тарифы на проезд, сообщает пресс-служба городской администрации. Возможное повышение тарифов связано с тем, что сейчас городские транспортные предприятия увеличили затраты на перевозку пассажиров и багажа из-за роста цен на топливо и материалы. Кроме того, сумма налогов и коммунальных платежей стала выше.

В свою очередь, депутаты гордумы назвали повышение платы за проезд «несвоевременной мерой». Они предложили сократить выпадающие доходы транспортных компаний за счет перевода федеральных и региональных льготников на использование электронных транспортных карт. Сейчас они пользуются бумажными удостоверениями. «Перевод их на использование транспортных карт позволил бы наладить учёт их проезда, а следовательно, транспортникам получать соответствующую компенсацию»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева