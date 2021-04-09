В Тюменской области выявили 55 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 55 новых случаев коронавирусной инфекции, три пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 34 074 человека. Из них более 32,1 тыс. человек уже выздоровели, 420 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 623 984 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 102 247 пациентов скончались.

Михаил Мананников