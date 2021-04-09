Саратовские полицейские провели 18 незаконных проверок ООО

В Саратове по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.

Обращение в прокуратуру поступило от учредителя организации бытового обслуживания на личном приеме граждан прокурором.

Установлено, что с ноября 2020 года по март этого года сотрудники полиции провели 18 проверок деятельности ООО, по результатам каждой ревизии составлялись протоколы об административных правонарушениях. По информации прокуратуры, проверки проводились в отсутствии законных оснований, до момента регистрации сообщений в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. В дальнейшем, при рассмотрении дел об административных правонарушениях суд возвратил 10 протоколов сотрудникам полиции в связи с отсутствием сведений о том, какие конкретно нормы были нарушены обществом, пять дел прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения.

В адрес начальника УМВД России по Саратову внесено представление.

Марина Ковалева