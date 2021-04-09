В Астраханской области возбудили дело из-за смерти человека от укусов бездомной собаки

В Камызякском районе Астраханской области следственные органы возбудили уголовное дело из-за смерти человека от укусов безнадзорного животного по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). О этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что на территории района складывается неблагоприятная обстановка, связанная с количеством безнадзорных собак и их агрессивным поведением. Несмотря на это должностные лица администрации МО «Камызякский район» якобы не организовали надлежащим образом мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных, что повлекло смерть человека от укусов.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.

Мария Шахрай