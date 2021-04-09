Премьер Удмуртии прокомментировал претензии Путина к стоимости строительства детсадов

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал претензии президента РФ Владимира Путина к стоимости строительства детских садов в республике, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ранее господин Путин заявил, что минимальная стоимость создания одного места в яслях составляет 835,4 тыс. руб. Этот показатель зафиксировали в Волгоградской области. При этом значение в Удмуртии составляет 1,57 млн руб.

«Послушайте, где Волгоград, а где Удмуртия. Это недалеко друг от друг находятся субъекты Федерации, совсем рядом, можно сказать. Поэтому странно, что такая разница. За этим нужно внимательно посмотреть»,— приводит ТАСС слова президента России.

Ярослав Семенов подчеркнул, что в течение 2019-2020 годов в Удмуртии ввели 18 дошкольных учреждений на 1,69 тыс. мест в рамках нацпроекта «Демография». На их строительство было направлено 1,92 млрд руб. Минимальная стоимость одного дошкольного места составила 933 тыс. руб., максимальная — в яслях по ул. Школьной в Воткинске — 1,33 млн руб., что связано с необходимостью строительства подпорной стенки. В 2021 году в республике планируют построить еще 14 учреждений на 1,43 тыс. мест. На эти цели планируют направить 1,56 млрд руб.

«По 13 из 14 объектов муниципальные контракты уже заключены. Среди них два объекта будут реализованы в рамках так называемых "контрактов жизненного цикла", включающих в себя стоимость и проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Сейчас максимальная стоимость одного ясельного места именно в этих яслях действительно составляет 1,57 млн руб., которые были озвучены на совещании. Но первое, что необходимо отметить, это то, что они рассчитаны на 50 мест, а уменьшение мест не прямо пропорционально уменьшению цены строительства. И второе, самое главное, — данная цена является условной и не окончательной, поскольку принцип контракта жизненного цикла заключается в том, что окончательная стоимость строительства в обязательном порядке корректируется по итогам прохождения государственной экспертизы, которая проводится в отношении как проекта, так и сметы строительства. Законодательством предусмотрено изменение цены в пределах 30%»,— подчеркнул премьер Удмуртии.

Господин Семенов добавил, что вопрос стоимости строительства учреждений находится на контроле правительства Удмуртии. По каждому объекту будет предоставлена максимально исчерпывающая информация для Правительства РФ.