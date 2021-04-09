В России испытали двигатель для перспективных орбитальных самолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») испытала демонстратор двигателя для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолетов. Пульсирующий детонационный двигатель разработали в опытно-конструкторском бюро имени Люльки.

«Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершен. Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3–1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов»,— сообщила пресс-служба госкорпорации (цитата по ТАСС).

Термодинамический цикл этого двигателя более экономичный по сравнению с тем, который есть у существующих газотурбинных двигателей. У летательных аппаратов с новым двигателем будет лучшая динамика полета и маневренность.